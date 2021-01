Cvirus.- El PSPV demana la dimissió de l'alcalde de Vilafermosa per incomplir el protocol de vacunació

Laguna ha lamentat que el PP "done lliçons quan són ells els que no prenen mesures quan correspon". "És inadmissible que tinguen un alcalde que s'ha vacunat sense pertànyer als grups de risc de la primera fase de vacunació i encara no hagen pres mesures", ha dit.

El diputat autonòmic ha assenyalat que l'arribada de les vacunes va suposar "una notícia molt esperançadora" després d'aquests "durs" mesos de pandèmia i que el pla de vacunació dissenyat pels experts científics i sanitaris "no pot veure's entelat per aquestes accions totalment insolidàries i reprovables, vinguen d'on vinguen i les faça qui les faça".