Huit persones resulten ferides després d'accidentar-se una furgoneta en l'A-7, a Almenara

Segons ha informat el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU), l'incident es va registrar sobre les 18.40 hores d'aquest dilluns per causes que no han sigut precisades.

Fins al lloc dels fets es van desplaçar dos unitats del SAMU, una de SVB i una ambulància convencional TNA. Els servicis mèdics van assistir huit ferits, tots ells homes d'entre 31 i 64 anys.

Una de les unitats del SAMU va evacuar a l'Hospital Clínic Universitari de València un home de 32 anys per politraumatisme; mentre que una altra ambulància de Suport Vital Avançat va traslladar a l'Hospital de Sagunt un home de 46 anys per traumatisme cranioencefàlic i fractura de clavícula.

La unitat SVB va evacuar també a Sagunt un home de 43 anys que presentava policontusions, i al mateix centre sanitari es van traslladar en ambulància convencional TNA altres tres ferits de 38, 58 i 64 anys amb contusions.

Finalment, altres dos homes de 31 i 49 anys que presentaven xicotetes ferides es van traslladar pels seus mitjans a l'Hospital de Sagunt.