Barceló admet que hi ha transmissió comunitària i que està fora de control

La transmissió comunitària del coronavirus està “sense control” i generalitzada en la Comunitat Valenciana, amb pressió mantinguda i creixent en pràcticament tots els departaments de salut. Així ho va explicitar ahir la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, davant la diputació permanent de les Corts, on va comparéixer a petició pròpia per a informar sobre l'evolució de la pandèmia.

Un dels aspectes que més preocupen els responsables sanitaris és la sobresaturació hospitalària. “La situació que estan vivint els nostres hospitals comporta una sobrecàrrega assistencial que requereix de la participació de personal que voluntàriament desitge, fora de la seua jornada ordinària habitual, continuar prestant servei”, va afirmar la consellera, després de recordar l'acord aprovat pel Consell divendres passat per a la prestació de mòduls addicionals de reforç en els centres hospitalaris que compten amb un pressupost de més d'11 milions d'euros.

Des dels grups de l'oposició, el PP va exigir la dimissió “irrevocable” de Barceló davant la situació de la pandèmia en la Comunitat Valenciana, mentre Ciutadans va criticar que “seguisca en el seu lloc i sense assumir responsabilitats”. Vox va defensar que “hauria de deixar pas a algú millor”.

“Clar que em faig càrrec de tots els que pateixen, d'eixes vides trencades i d'eixes famílies destrossades. Em fa mal cada vida encara que no les conega, perquè al final són valencians i no podran tornar a gaudir de la seua companyia”, va respondre la consellera, per a afegir que continua ficant-se al llit “totes les nits” preguntant-se què més es pot fer per a frenar el virus.

Entre els partits del Botànic, Pilar Lima (Unides Podem) va mostrar el seu suport a Barceló i va reiterar que la Comunitat es podria haver anticipat al “núvol de contagis” per Nadal, a més de mostrar la seua preocupació per l'eixida del ministre Salvador Illa i demanar la vacunació prioritària per a les netejadores i els treballadors de funeràries i exigir la llista de càrrecs polítics vacunats de manera improcedent.

Carles Esteve (Compromís) va tornar a defensar que és necessari “anar més enllà” en les restriccions i plantejar el teletreball, mentre va titllar de ridícul que l'oposició “ataque sistemàticament el que fa en altres comunitats”.

En general, Barceló va cridar els partits a “remar junts” i va rebutjar les “faules” d'algunes dades. “Reserve les meues forces per al que està ací fóra: el virus. Hem pogut cometre errors, 24 hores al dia, set dies a la setmana, però mai sembraré el descoratjament ni utilitzaré veritats a mig fer”, va dir.

Vacuna de Moderna per a la sanitat privada

Barceló va assegurar que aquesta setmana, amb l'arribada de les vacunes de Moderna, s'administraran a la primera línia en hospitals privats i en grans residències. També es continuarà amb les 2a dosi en residències i a sanitaris.