Billie Eilish llegó a orinarse en la cama por culpa de una pastilla para adelgazar

La cantante Billie Eilish no tiene tapujos a la hora de visibilizar los problemas que pasó por culpa de los complejos que ha sufrido desde que era niña por culpa de los cánones establecidos sobre la belleza y cómo eso afectaba a su autoestima y a su relación con su propio cuerpo.

La cantante, de 19 años, ha hablado en muchas ocasiones de cómo elige siempre vestuario holgado, que oculte su figura, por complejo e inseguridad, unos sentimientos negativos que la llevaron a automedicarse a temprana edad.

Ahora, la cantante ha sido portada de Vanity Fair, revista donde ha confesado algunos pasajes de su infancia.

"La razón por la que solía cortarme era por mi cuerpo. Para ser honesta, solo comencé a usar ropa holgada por mi cuerpo", explicaba la joven, que aseguraba que hoy en día tiene una mentalidad más saludable en referencia a la percepción de sí misma.

"Hace tres años estaba en medio de mi horrible relación corporal, bailando mucho, cinco años hace... realmente no estaba comiendo. Me estaba muriendo de hambre ", dijo la ganadora de cinco premios Grammy, que sufrió una lesión que le impidió ser bailarina, como ella quería.

"Recuerdo haber tomado una pastilla que me dijeron que me haría perder peso y solo me hizo orinar en la cama, cuando tenía 12 años. Es una locura", rememoró Eilish.