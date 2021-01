Toñi Moreno desvela el curioso negocio que le habría gustado montar y que no tiene nada que ver con la televisión

Acostumbrada a hacer gala de su naturalidad, Toñi Moreno volvió a sorprender a los espectadores contando una faceta suya poco o nada conocida.

Ocurrió durante la entrevista al grupo Camela en su programa, Un año de tu vida, cuando la presentadora andaluza confesó un negocio que le habría gustado montar y que siempre se quedó con ganas de hacerlo.

Y no. Nada tiene que ver con la televisión, sino con la gastronomía. La gaditana aseguró que ella siempre ha soñado con montar un negocio de empanadillas argentinas. "Me arrepiento [de no haberlo hecho]. Cada vez que paso por una tienda de empanadillas argentinas pienso este era mi negocio", aseguró.

"Estaba en uno de mis viajes que tanto me gustan cuando me comí las empanadillas más buenas que había probado en mi vida y tuve claro que tenía que llevar esto a España", argumentó.

Eso sí, también dijo que no descarta la idea y que, incluso, se lo ha comentado a su padre para ver qué pensaba, aunque, por su respuesta, parece que no se toma muy en serio la idea de su hija. "Se lo conté a mi padre y me dijo: '¿No será que has pasado mucha hambre en la selva?", reconoció entre risas la presentadora.