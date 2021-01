Vanessa sorprende a Moisés, su cita en 'First dates': "Soy un poquito cerda"

"Soy una tía que me quiero mogollón, con mis kilos y con lo que sea". Así se presentó Vanessa en First dates este lunes, a lo que añadió que "soy muy positiva, a todo lo malo le saco un lado bueno y me gusta mucho ayudar a la gente".

Carlos Sobera recibió a la jerezana a las puertas del restaurante de Cuatro y, ya en la barra, quiso saber "cómo eres en el campo del amor". La esteticista confesó que "soy muy entregada, pasional e impulsiva".

"En el amor me gusta darlo todo y los hombres me gustan simpáticos, abiertos... Mi última pareja tuvo unos cambios de carácter que no me gustaron y lo dejé", contó Vanessa. "Después me enteré que me había sido infiel con hombres, mujeres, prostitutas, travestis...".

Moisés, en 'First dates'. MEDIASET

Su cita fue Moisés, que también se consideraba una persona "alegre, divertida, positiva... No me gusta la rutina y disfruto haciéndole ver a la gente que la vida es mucho más fácil de lo que es".

Durante la cena, la conexión entre ambos fue palpable, y cuando llegaron al tema del sexo, ambos coincidieron en sus gustos: "¿Y tú cómo eres en ese campo?", quiso saber el jerezano.

"Soy muy impulsiva, no me estoy quieta y soy un bicho malo. Las parejas que he tenido me han dicho que soy muy pesada, y otros me han dicho que soy un hombre en el cuerpo de una mujer", afirmó Vanessa.

Moisés respondió entre risas que "me siga, que también soy bastante peligroso", pero la esteticista añadió que "me gusta mucho jugar con la comida, soy un poquito cerda... mis amigas se van a reír de mí".

"Dice que es muy cerda en el sexo, eso me encanta, cuanto más placer haya, mucho mejor para los dos", afirmó el montador de pladur tras escuchar a su cita. Eso sí, Vanessa le comentó que "los hombres te miran por el físico".

Y señaló que "aunque no sea soy el prototipo de físico que se lleva hoy en día, por suerte o por desgracia nunca me he llevado un no. Aunque a mis amigas les he dicho que, a lo mejor, me lo llevo en el programa".

Al final, Moisés sí que quiso una segunda cita con la jerezana porque "me ha parecido bastante interesante", pero ella no quiso volver a quedar: "Tienes muy buen fondo, pero físicamente no ha surgido eso que yo necesito".