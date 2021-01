Illa deja este martes Sanidad para ser solo candidato del PSC al 14-F

El Consejo de Ministros de este martes será el último de Salvador Illa como ministro. Terminada la reunión, dejará Sanidad para dedicarse exclusivamente -"al 101%", como él dijo hace unos días- a intentar convertirse en presidente de la Generalitat como candidato del PSC en las elecciones del 14 de febrero.

La salida de Illa del Gobierno provocará una remodelación del Consejo de Ministros que fuentes de Moncloa señalaron este lunes que está previsto que sea "puntual". Es decir, afectaría, a lo sumo, a otros dos ministerios.

La decisión sobre estos cambios es una prerrogativa exclusiva del presidente y la ministra de Política Territorial,Carolina Darias, se perfila como sucesora de Illa. En caso de que así fuera, su ministerio quedaría vacante y el nombre que suena con más fuerza para ocuparlo es el de Miquel Iceta, el secretario general del PSC, que accedió a renunciar a ser candidato para que lo fuera Illa. El nuevo titular de Sanidad tomará posesión mañana martes ante el rey en el Palacio de la Zarzuela.

"Salvador, lo único que puedo decir es que para mí ha sido un honor poder trabajar contigo"

Las despedidas de Illa

Este lunes fue día de despedidas para Illa. Con el reconocimiento que manifestó Sánchez en un acto público y los reproches que llegaron desde la oposición, por no haberse ido ya cuando fue designado candidato hace casi un mes, por su "irresponsabilidad" al dejar el Ministerio en el peor momento de la tercera ola o porque con su marcha no comparecerá el jueves ante el Congreso para rendir cuentas de sobre la pandemia.

"Salvador, lo único que puedo decir es que para mí ha sido un honor poder trabajar contigo, codo con codo, en estos meses tan difíciles", le dijo Sánchez durante una visita a la Agencia Española del Medicamento, en la que participó la todavía ministra de Política Territorial.

"A pocas horas" de que Illa deje el Gobierno, Sánchez le dedicó unas palabras de despedida en las que atribuyó a su ministro la decisión de dejar Sanidad para afrontar la campaña solo como candidato. El sábado en Moncloa aseguraron que aún no estaba tomada, al menos por Sánchez, que sopesaba el riesgo de que un eventual nuevo recurso ante el TSJC desplazara los comicios a mayo.

"Entiendo tu decisión, el desafío que tienes por delante los próximos meses y años, sin duda alguna es apasionante. Es complejo, pero muy necesario", dijo Sánchez a Illa, desplazando el mensaje desde el ministerio a la campaña. "Necesario para Cataluña, muy necesario también para España en la labor de reencuentro, de progreso, de bienestar, que necesita una parte muy importante de España como es Cataluña", apostilló.

Por su parte, el director del CCAES, Fernando Simón, aseguró que echará de menos a Illa porque ha conseguido trabajar "muy bien con él", pero descartó seguir sus pasos: "He conocido ya a siete ministros, no creo que eso implique cambiar a todos los funcionarios", dijo.

Críticas desde el PP hasta Unidad Podemos

Por el contrario, en el Congreso, la marcha de Illa fue este lunes criticada desde el PP hasta Unidas Podemos, que la calificó de "electoralista". Los partidos reprocharon que Illa no vaya a comparecer para informar de la pandemia.

"Le importan más los votos que los contagios"

Estaba previsto que lo hiciera el jueves, el día en que empieza la campaña en Cataluña y el PSOE pidió un aplazamiento de "cortesía" con su sucesor o sucesora. Estos reproches se suman a los que recibía desde que a finales de diciembre fue designado candidato, por no estar centrado en Sanidad y -según el PP o ERC- por favorecer su campaña con decisiones sobre la pandemia.

La portavoz del PP, Cuca Gamarra, consideró una "burla" que Illa no vaya al Congreso: "Ante un momento crítico, los españoles merecen el respeto del Gobierno, que comparezca y no se dé a la fuga ni nos deje solos", dijo. Cs lo ve una "inmoralidad" y su líder, Inés Arrimadas, afirmó que ya fue una "vergüenza" que no dejara el ministerio a principios de año. ERC y la CUP insistieron en retrasar los comicios y, por el primer partido, Carolina Telechea señaló que a Illa "le importan más los votos que los contagios".