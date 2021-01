Kate Hudson explica cómo sobrevivir a un confinamiento con tres hijos: "A veces necesitas esconderte de ellos"

Hace tiempo que Kate Hudson se siente una madre realizada con sus tres hijos, en cada aparición pública hablada de ellos siempre que puede. Pero en su reciente aparición en el programa matutino estadounidense Today, ha sorprendido a todos hablando de su confinamiento.

Ryder, de 17 años, fruto de su primer matrimonio con Chris Robinson; Binham, de nueve y al que cría con su expareja Matt Bellamy, líder de la banda Muse; y la pequeña Rani, de dos años y a la que tiene con su actual compañero sentimental, Danny Fujikawa, conforman la familia de la actriz y los tres han pasado juntos el confinamiento.

"Me gustaría poder decir que todo es genial y que nos lo pasamos bien, pero la realidad es que hay días geniales y otros que no lo son tanto, días en los que tengo que hacer un esfuerzo para sentirme afortunada por lo que tengo", ha confesado la hija de Goldie Hawn a su paso por el programa.

En la misma conversación, ha bromeado acerca de la convivencia con sus retoños: "Jamás me imaginé que me quedaría todo un año en el mismo sitio. Y cuando tienes tantos hijos, como es mi caso, a veces vives momentos en los que necesitas esconderte de ellos en el cuarto de baño y gritar: 'Por favor, que alguien me saque de esta casa'".

Aún así la actriz dejó claro lo afortunada que se sentía, ya que es consciente de que mucha gente ha perdido a sus seres queridos y estar confinada "no resulta tan duro si se piensa bien".