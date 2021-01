Sanidad notifica casi 100.000 contagios y 767 muertes desde el viernes, el peor fin de semana desde abril

El Ministerio de Sanidad ha publicado este lunes uno de los balances diarios de la epidemia más tristes que se recuerdan, al menos, desde abril. Los datos muestran niveles en todos los indicadores que no se veían desde la primavera del año pasado. Solo en un fin de semana se han notificado 93.822 contagios y 767 fallecidos, unas cifras sin precedentes desde la primera ola y que dejan cada vez más pequeños a los peores días de la segunda.

Este lunes, solo cuatro comunidades han informado de menos de 1.000 positivos respecto al viernes (Canarias, Cantabria, Navarra y La Rioja), mientras que las que más casos incorporan a sus registros rondan, superan y casi duplican los 10.000. Se trata de Comunidad Valenciana (19.462), Andalucía (19.378), Cataluña (11.388) y Madrid (9.739).

Pese a que la incidencia sigue aumentando y ya roza los 900 contagios por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, con 884,70 casos, este incremento se ha reducido considerablemente respecto al fin de semana anterior. Mientras que la incidencia es este lunes un 6,8% mayor a lo que era el viernes anterior, la semana pasada este repunte había sido de casi el 20%. Este indicador ha aumentado en todas las comunidades a excepción de Extremadura y Cataluña, donde cae un 1,1% y un 4,6% respectivamente.

Sin embargo, los casos por 100.000 habitantes son hoy 3,5 veces superiores al umbral de máximo riesgo definido por Sanidad (250 puntos), y desde este departamento creen que no será suficiente con un descenso a velocidad normal: debe ser "muy rápido".

El mensaje que transmite el departamento todavía dirigido por Salvador Illa es de cada vez de mayor preocupación, aunque los datos que manejan, insisten, reflejan que se ha superado el pico y ya ha comenzado la fase de descenso.

"España no está yendo bien y tenemos que ser conscientes de esto. Estamos probablemente controlando ya la transmisión, pero nuestras UCI siguen sufriendo y van a seguir sufriendo a no ser que el descenso sea muy rápido", ha expresado Fernando Simón, director del Ccaes en su rueda de prensa del lunes. El epidemiólogo se ha referido a una situación "crítica y de alto impacto" en la que "nuestras UCI no pueden soportar mucho más de lo que están soportando".

"Si no conseguimos una velocidad de descenso rápida vamos a tener un sistema hospitalario que de nuevo va a estar en una situación crítica, si no lo está ya", ha insistido Simón, que ha pedido a algunos sectores de la población que sean "un poco más razonable" en el cumplimiento de las medidas. "Nuestros profesionales sanitario están de nuevo muy cerca del límite. No podemos dejar que pase lo que pasó en la primera ola de nuevo", ha apuntado.

Ante la dramática situación, Simón ha puesto sobre la mesa la necesidad de poner en marcha "algunas medidas de mayor impacto" en "algunas comunidades autónomas", aunque no ha dado más detalles y ha dicho que "tenemos que definir exactamente cuales".

Hospitales y UCI cada vez más tensionados

Los datos de ocupación de camas hospitalarias y UCI son los peores en más de 8 meses. En estos momentos ya hay 30.483 personas ingresadas en camas de agudos y 4.284 en cuidados intensivos. Desde el viernes, el número de enfermos en tratamiento por Covid severa en hospitales se ha incrementado en 3.021, 376 de ellos solo en UCI.

Los porcentajes de ocupación son alarmantes. Casi una de cada cuatro camas de hospital ya están ocupadas por pacientes con Covid (24%), mientras que en UCI son ya más de cuatro de cada diez, una cifra que "no podemos pensar que se va a reducir en las próximas 2 o 3 semanas", ha apuntado Simón.

Las comunidades con peor situación son La Rioja (64,1%), Comunidad Valenciana (61,4%), Castilla-La Mancha (52,9%), Cataluña (49,9%), Madrid (49,6%), Extremadura (45,8%), Castilla y León (44,5%) y Baleares (43,1%). Solo hay cuatro territorios que no se encuentren en una situación de riesgo 'extremo', se trata de Galicia (21,7%), Asturias (21,4%), Navarra (20,5%) y Canarias (15,6%) que se encuentran en un nivel de peligrosidad "alto".