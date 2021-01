Isabel Pantoja se prepara para hablar (y cantar)

Isabel Pantoja no da crédito a la última entrevista que su hijo Kiko concedió en televisión el pasado domingo. Aunque no la vio en directo, me consta que fue puntualmente informada de cuanto ocurrió en el plató. No solo de las fuertes acusaciones que se vertieron en su contra, sino también de las que zurcieron sobre su hermano. Pantoja está triste, desubicada, rota y 'descangallá'.

No entiende que sigan viéndola como esa falsa moneda de la copla y mucho menos como la marioneta que mueve Agustín. En la intimidad, insiste en que actúa de forma deliberada, plenamente consciente, segura y firme. Nadie, sostiene en letras mayúsculas, decide por ella en esta guerra que parece interminable. Tal vez por eso tiene ganas de que se conozca su versión. Isabel hablará (de todo) y la fecha está muy próxima.

De momento, permanece atenta a los movimientos legales que ya se han anunciado. Y, mientras seca apesadumbrada sus lágrimas, también se centra en sus próximos conciertos. 20minutos ha podido saber que Isabel ya ha cerrado varios contratos que, además de España, le permitirán recorrer parte de Sudamérica.

Prepara su próximo desembarco en Chile con dos recitales en los que presentará las canciones de su último trabajo discográfico, Canciones que me gustan. También México y República Dominicana se han interesado por tenerla en sus recintos más importantes.