Simón dice que echará de menos a Illa pero defiende seguir con su cargo: "No tienen que dimitir todos los funcionarios"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha defendido su cargo en el Ministerio de Sanidad después de que Moncloa haya anunciado que Salvador Illa deja este martes su Departamento para dedicarse de pleno a las elecciones catalanas.

"Yo he conocido ya siete ministros desde que estoy en el Ministerio", ha explicado Simón en la rueda de prensa de este lunes tras ser preguntado si iba a dejar su cargo como director del CCAES. "No creo que el hecho de que cambie un ministro haga que tengan que dimitir todos los funcionarios del mismo, como no debería de ser", defendió.

Fernando Simón, director del CCAES: "No creo que el hecho de que cambie un ministro haga que tengan que dimitir todos los funcionarios del mismo, como no debería de ser"



Sobre la gestión de Illa, Simón considera que él "no debe valorar su gestión en público", y que lo haré en privado y que su marcha a Cataluña es su decisión y él la respeta. "Yo lo echaré de menos, eso está claro. Es una persona con la que he conseguido trabajar muy buen, al igual que con el resto de ministros", añadió.

Moncloa ha sido quien ha anunciado que Illa deja este martes su cargo para dedicarse de pleno a las elecciones catalanas, cuya campaña arrancará a las 00:00 horas del próximo viernes con la incógnita de si finalmente se votará el 14 de febrero, pues el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se ha dado hasta 8 de febrero para resolver los recursos contra el aplazamiento impulsado por el Govern.

Pero que se hable del cese de Simón no solo se debe a la marcha de Illa. También le llegan críticas de los médicos. El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Serafín Romero, acusó este lunes al director del CCAES de"volver a errar" y generar "desconfianza"al decir la semana pasada que "la curva" de la Covid-19 se estaba aplanando cuando no es así.