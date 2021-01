Cs propone que Palomares adopte las medidas para ayudar a las familias vulnerables a pagar la luz

En un comunicado, Cs señala que, a este respecto, el concejal naranja considera que "la mayor ola de frío que hemos vivido en los últimos tiempos se ha traducido en un incremento en la factura de la electricidad de un 27 por ciento, mientras que Sánchez y sus socios miran para otro lado".

Benjumea ha manifestado que "es indignante no sólo la actitud de quienes nos gobiernan, sino también del silencio cómplice de los que tenemos a nuestro alrededor" y "por eso, desde Ciudadanos insistimos en que las instituciones tenemos un compromiso firme con nuestros ciudadanos, de ayudarlos en un momento tan complicado como el que vivimos". "No podemos permitir que ningún vecino en general, y concretamente ningún palomareño, se vea en la tesitura de tener que apagar la calefacción de casa si quiere llegar a final de mes", agrega.

"Asimismo, debemos poner a funcionar medidas concretas para evitar la pobreza energética" porque, según el concejal, "hoy es una subida de la factura de la luz, pero los problemas para afrontar este pago continúan el resto del año". "Por lo tanto, nuestra moción tiene hoy más sentido que nunca porque la crisis sanitaria seguirá dejando secuelas económicas en los próximos meses y, por tanto, agudizando la precaria situación de muchas familias", agrega.

Así pues, Benjumea se pregunta "qué está haciendo el equipo de gobierno socialista mientras le meten la mano en el bolsillo a nuestros vecinos en la factura de la luz", respondiendo que "absolutamente nada". Por ello, el grupo naranja propone "no sólo instar al Gobierno de Sánchez e Iglesias que rebajen el IVA que se aplica a la factura, sino que el gobierno local apruebe ayudas directas a familias vulnerables, promover que nuestros negocios locales no tengan que cerrar porque no puedan hacer frente a los gastos de electricidad, a establecer acuerdos con las compañías para evitar la interrupción de suministros o acabar con la doble imposición en las facturas de la luz, entre otras medidas".

"En definitiva, desde Ciudadanos tenemos claro que la política no está hecha para confrontar, sino para buscar soluciones a los problemas reales de nuestros vecinos. Es ahí donde siempre van a encontrar nuestra mano tendida", concluye.