La tecnològica Infoport estrena nova seu a València

D'aquesta forma, Infoport, les instal·lacions de la qual se situaven en l'entrada del recinte portuari de València, se situarà ara en la zona de Moreres de la ciutat, on ja es troben instal·lades grans companyies com la naviliera MSC o l'Hospital de Traumatologia IMSKE.

En concret, ocuparà la planta baixa de la Torre Oceanis, un complex de 20 altures situat en aquest barri en ple procés de desenvolupament. Els prop de 70 professionals que treballen Infoport se situaran en un espai de 800 metres quadrats, amb bona connectivitat i pròxim al port de València.

Per a escometre el canvi d'instal·lacions i el disseny de la nova seu, Infoport ha comptat amb l'assessorament de la consultora immobiliària CBRE, la qual ha dut a terme un detallat estudi de les necessitats i hàbits de la pròpia empresa tecnològica i dels seus treballadors.

Així, les noves oficines comptaran amb espais dinàmics i àmplies zones de treball per a un major confort dels empleats de la tecnològica. L'objectiu és "proporcionar als empleats una gran varietat d'espais, de manera que puguen triar aquell que més s'ajuste a l'activitat i tasques que vagen a dur a terme en eixe moment", explica la companyia en un comunicat.

D'aquesta manera, la nova seu d'Infoport parteix d'un escenari que transforma el concepte d'oficina tradicional, amb més espais de col·laboració i innovació. "Aquest model fa un pas més quant a flexibilitat, promovent de manera més intensiva el treball en remot. També cobra major importància la possibilitat d'oferir a l'empleat la llibertat per a triar des d'on exercirà les seues tasques", subratllen des d'Inforport.

Així mateix, la nova seu comptarà amb un lloc específic per a cada fi: reunió virtual, reunió formal, reunió informal, treball individual, treball en equip, concentració, treball amb documentació i arxiu, treball mitjançant la utilització de tecnologia, videotelefonades i descans.

Per a dissenyar les noves instal·lacions s'ha va dur a terme una enquesta entre els empleats amb amb preguntes orientades a conéixer la seua valoració sobre aspectes com el lloc i l'entorn de treball, teletreball i tecnologia, o aspectes generals sobre les oficines. També es va entrevistar als màxims responsables de la companyia.

Com a resultat, s'han aconseguit diverses conclusions relatives al coneixement de la satisfacció i la importància que li donen els empleats a diferents aspectes i les seues necessitats, així com per a identificar oportunitats de millora de gran impacte i s'ha decidit apostar per invertir en tecnologia preparada per al futur i per a la captació i retenció de talent.

INFOPORT

Infoport és una empresa de servicis TIC creada l'any 1998 especialitzada en el sector logístic i portuari. Desenvolupa solucions tecnològiques per a donar suport a les necessitats de gestió dels seus clients, especialment del sector logístic portuari, contribuint a l'increment de la seua competitivitat.

Per mitjà dels seus equips multidisciplinaris altament qualificats i formats per prop de 70 professionals, Infoport gestiona més de 100 projectes per al voltant de 200 clients.