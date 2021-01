Juste: "Andorra no está viviendo una transición, está sufriendo una traición"

Juste ha iniciado así el recorrido por el territorio, recalando en Andorra "justo dos años después" de la visita que realizó la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, a esta localidad turolense, "que lleva dos años esperando esos puestos de trabajo alternativos y esa actividad económica que tanto han anunciado el Gobierno de España y también el de Aragón".

"No se está construyendo nada", ha criticado el responsable 'popular', que ha recordado también que prometieron "muchas empresas" en campaña electoral "y no ha llegado nada". "No se ha construido nada y no hay alternativa, solo existen incumplimientos y mentiras por parte de los ejecutivos nacional y regional", ha complementado.

Juste ha realizado estas afirmaciones en compañía de los diputados autonómicos, Juan Carlos Gracia Suso y Jesús Fuertes, además de los concejales del municipio, José Carlos Laguarda y Silvia Quílez, que desde este domingo ha asumido a su vez la vicesecretaría general de Transición Energética en el organigrama del PP Teruel, ha informado este partido en una nota de prensa. Se trata de una de las principales novedades del equipo de trabajo encabezado por Juste.

El presidente del PP Teruel ha recalcado que su visita a Andorra ha tenido el objetivo de decirles al Gobierno central y autonómico "que ya vale". "Se hacen muchas fotos y anuncian varias veces el mismo dinero pero, a la hora de la verdad, no llega nada", ha incidido, al tiempo que ha indicado que la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos "ha sido el motor de la provincia y tenemos una deuda con ellos".

"LA GRAN MENTIRA DEL PSOE"

El portavoz de Industria del Grupo Popular en las Cortes de Aragón, Juan Carlos Gracia Suso, ha dicho que la realidad de Andorra y su comarca evidencia "la gran mentira del PSOE" porque "desde que la Central Térmica de Andorra dejó de echar humo, los únicos que lo hacen son Javier Lambán y Arturo Aliaga con sus promesas incumplidas al territorio", ha agregado.

Gracia Suso ha recordado que todavía no se conocen los proyectos para infraestructuras municipales del Plan de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo, modificado en 2019, y que en febrero de 2020, el presidente de Aragón prometió que en un mes se firmaría el Plan de Transición, del que "nada se sabe". Por esa razón ha solicitado "realidades" y que "dejen de engañar" a los habitantes de estas comarcas.

También ha pedido que se "apueste" por las Cuencas Mineras y para eso ha considerado "fundamental" la construcción de la autovía A-68, la llegada de las telecomunicaciones y una política fiscal que incentive a las empresas. "Hay fórmulas para hacer atractivo este suelo y hay que trabajar en los factores que hagan que las compañías vean interesante este territorio para invertir y crear empleo", ha declarado.