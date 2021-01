El hijo de David Summers, preocupado por la salud de su padre: "Me dio un susto enorme"

David Summers, vocalista y bajista del grupo Hombres G, anunció este fin de semana a través de sus redes sociales que había sido intervenido a causa de padecer peritonitis. La noticia alegró a sus seguidores, entre ellos, su hijo, quien le dedicó unas sentidas líneas en Instagram tras recibir "un susto enorme".

"Gracias a Dios, mi padre se encuentra mucho mejor de su inflamación. Al principio estaba asustado por si iba a perecer. ¿Qué haría yo sin él, que me lo ha dado todo y me ha estado ayudando y cuidando durante toda mi vida?", avanzó Daniel este domingo, publicando así una imagen de su padre en el hospital.

El artista ya se encuentra en casa descansando, algo que el joven agradece: "Sería una injusticia enorme. De las peores cosas que podrían pasarme si él no está conmigo. Me moriría de pena. Me dio un susto enorme. Pero le debo a la naturaleza que el destino eligiera en haberse puesto mejor. Esta conmigo en casa, pero en reposo en un par de días".

"A veces la vida es una hija de puta, pero son cosas que pasan, aún así me alegro de que se haya recuperado. Si ustedes estaban asustados, imaginaros a mí, siendo su hijo, que le he cuidado y estoy con él toda mi vida", declaró Daniel, quien, al igual que su padre, es un amante de la música.

Finalmente, el joven agradeció las muestras de cariño después de pasar unos días realmente malos: "Quiero agradecer a la gente que le ha estado apoyando, dándole cariño y por vuestra preocupación".

Por su parte, el rostro de Hombres G también se mostró en Instagram muy agradecido por el cariño recibido, así como también por la profesionalidad de los sanitarios: "Quiero agradecer a todo el personal médico y sanitario del HM San Chinarro el trato y cariño recibido estos días que he estado ingresado por una peritonitis muy jodida. Con lo que tenéis encima... Muchísimas gracias".