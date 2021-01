La Policia creu que l'incendi de l'EMT València no va ser intencionat i apunta un problema elèctric en un bus

20M EP

NOTICIA

L'informe de la Policia Científica que investiga l'incendi en les cotxeres de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) de València del passat 5 de desembre del 2020 assenyala que "no s'han localitzat indicis que feren sospesar una possible intencionalitat del sinistre" i que "tot pareix indicar que l'origen de l'incendi poguera estar relacionat amb alguna incidència en el quadre elèctric del bus 5174, situat darrere de la cabina del conductor, no podent precisar-se majorment a causa de l'alt grau de destrucció que presenta la zona".