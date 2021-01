Localitzen a Petrés un ancià amb alzhèimer desaparegut després de patir un accident amb el seu vehicle

L'ancià havia quedat desorientat després del sinistre, en començar a caminar per a buscar ajuda, ha informat l'Institut Armat en un comunicat. La intervenció va començar les 23.25 hores del passat diumenge, quan un home va sol·licitar presència policial per a buscar un altre home que no veia des de va acabar de treballar a les 19.00 hores.

L'home va informar que la persona desapareguda li havia demanat auxili en caure amb el seu cotxe a una séquia en la zona de Gilet i Petrés i que estava atordit, desorientat i no era capaç de reprendre el camí de tornada a casa pels seus propis mitjans.

La Guàrdia Civil va parlar per telèfon amb el desaparegut per a intentar localitzar-ho. L'home desaparegut els va confirmar que únicament podia veure unes llums en la distància i el camp que li envoltava. A més, va indicar que des que el seu cotxe havia caigut a una séquia i posteriorment va intentar tornar a engegar-ho, però li va resultar impossible, per la qual cosa va tirar a caminar, es va allunyar i després no va tornar a trobar el vehicle.

Per la seua banda, la central COC va contactar amb la família del desaparegut, la qual els va informar que l'home de 84 anys era una persona amb alzhèimer que necessitava prendre diversa medicació diàriament. Així, la Guàrdia Civil va establir batudes zones properes i camins limítrofs. A més, van efectuar una batuda en profunditat de la séquia major de Sagunt, des d'aquesta localitat fins a Albalat.

Els agents van intentar comunicar-se novament amb el desaparegut en diverses ocasions per a cerciorar-se del seu estat, però el seu telèfon mòbil s'havia quedat sense bateria.

Finalment, els agents van trobar el vehicle a les 03.15 hores en el Camí de l'Afrau, entre la Séquia Major de Sagunt i el riu Palància, pròxim a Albalat dels Taronjers i Petrés.

La Guàrdia Civil va reforçar la cerca per aquesta zona fins que a les 04.45 hores van localitzar l'home tombat en la vegetació del llit del riu, a uns 200 metres de la carretera que connecta amb Gilet.

Els agents van procedir a cobrir l'ancià amb una manta tèrmica davant els símptomes d'hipotèrmia i de xoc que presentava. Posteriorment, van traslladar l'home a l'hospital de Sagunt perquè se li realitzara una avaluació mèdica.