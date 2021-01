Así es SCoPEX, el proyecto que financia Bill Gates y que quiere 'tapar' el Sol

No es ningún secreto que el calentamiento global es una realidad. Durante el periodo 2015-2020 el aumento del nivel del mar, la aparición de fenómenos meteorológicos extremos y el derretimiento de los hielos ha aumentado considerablemente y según el programa europeo de observación terrestre Copernicus (C3S) el año 2020 ha sido el año más cálido en todo el mundo, lo que pone de manifiesto la necesidad de tomar medidas ante el cambio climático. Enfocado en esta necesidad nace el denominado Experimento de Perturbación Controlada Estratosférica (SCoPEX) llevado a cabo por científicos de la Universidad de Harvard y financiado por Bill Gates.

El plan, que el dueño de Microsoft está financiado, llamado SCoPEX se trata de un proyecto de neoingeniería enfocado a avanzar en la comprensión de los aerosoles estratosféricos que podrían ser relevantes para la geoingeniería solar. Tal y como explican en la web de la universidad, el elemento principal del experimento es un globo científico que se elevará 20 kilómetros en la atmósfera, distancia a la que, gracias a sus hélices de hidrodeslizador, liberará hasta dos kilogramos de carbonato de calcio para crear una masa de aire perturbado de aproximadamente un kilómetro de largo y cien metros de diámetro.

El carbonato de calcio ha sido elegido por sus propiedades para reflejar la luz solar y porque según los investigadores no resulta tóxico aunque no exista en la estratosfera de forma natural, además, no supone un riesgo en la destrucción del ozono y el calentamiento estratosférico.

Gráfico del globo científico de SCoPEX Harvard

Finalidad del experimento

La finalidad del proyecto es conseguir reducir los efectos del calentamiento global anulando una parte de los rayos solares gracias al resultado de lanzar carbonato de calcio, en otras palabras pretende 'tapar' el Sol. Los expertos de Harvard explican que la intención es conocer también los riesgos y la eficacia de la geoingeniería solar, conjunto de tecnologías emergentes que podrían manipular el medio ambiente y compensar parcialmente algunos de los impactos del cambio climático. Además, añaden que la medición de las reacciones del carbonato de calcio con la química estratosférica puede mejorar la capacidad de los modelos globales para predecir cómo la geoingeniería podría alterar el ozono estratosférico.

Primer vuelo de prueba

La investigación, que se dio a conocer en el año 2014 a través de The Royal Society, se basa en cuatro décadas de investigación sobre la química ambiental de la capa de ozono, sin embargo, se estancó durante años debido a la controversia generada y el pensamiento de que su puesta en marcha podría afectar en cambios en los patrones climáticos.

Ahora, SCoPEX tiene planeado su primer vuelo de prueba en junio de 2021 en Suecia. Será llevado a cabo por la Corporación Espacial Sueca (SSC) y previsiblemente volará sobre la ciudad de Kiruna, para poder revisar el control horizontal y vertical del globo utilizando el sistema de cabrestante y las hélices, así como los sistemas de energía, datos, navegación y comunicación.

"El análisis de estos experimentos mejorará nuestro conocimiento más allá de lo que está disponible actualmente dentro de los modelos informáticos", explica la universidad.