Cvirus.- La Policia de la Generalitat inspecciona 299 locals i sanciona quatre per incomplir la normativa

A més, els agents han identificat 496 persones i 599 vehicles des del dijous, han realitzat 247 advertiments per l'ús inadequat de la mascareta o per no complir les distàncies de seguretat i alçat 24 actes per incompliment de l'ús de la mascareta o saltar-se el toc de queda, a més de tres per tinença de drogues o armes.

Des de març del 2020, els grups d'Establiments i d'Espectacles de la Unitat Adscrita a la Comunitat Valenciana han realitzat 6.490 inspeccions en establiments i comerços, amb un resultat de 669 sancionats. A més, s'han elevat 1.317 actes per incompliment de les mesures higiènic-sanitàries i 430 per saltar-se el toc de queda.

En aquest període, la Policia de la Generalitat ha realitzat la supervisió de 16.370 establiments i ha identificat a 16.901 persones per a informar de la normativa sanitària i vigilar el seu compliment.