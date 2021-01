Una empresa valenciana desenvolupa un dispensador d'aigua beneïda que evita el risc de contagi per covid

20M EP

NOTICIA

Una empresa valenciana ha desenvolupat un dispensador d'aigua beneïda que evita el risc de contagi per coronavirus i facilita als fidels la possibilitat de persignar-se a l'entrada al temple. Aquest sistema ja s'ha instal·lat en diverses parròquies de València així com altres llocs de peregrinació emblemàtics com Fátima i Lourdes, segons ha informat la companyia AquaSanctus en un comunicat.