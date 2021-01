Disuelven un encuentro de coches tuneados en San Miguel (Tenerife) con 50 personas

El objetivo del encuentro de aficionados al motor para exponer sus vehículos tuneados derivó en reiterados incumplimientos a la vigente normativa para controlar la pandemia de coronavirus.

Los agentes formularon un total de 18 propuestas de sanción por diversos incumplimientos relacionados con las restricciones establecidas por las autoridades sanitarias en relación con la propagación del virus como no mantener la distancia de seguridad, no usar correctamente la mascarilla o directamente no tenerla.