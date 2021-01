Civur.- Identificats 6 veïns d'Onda que estaven comprant encara que havien estat en contacte amb positius

La Policia Local d'Onda (Castelló) ha identificat al llarg d'aquesta setmana passada un total de sis persones veïnes del municipi que havien d'estar en quarantena per haver tingut contacte amb altres persones que han donat positiu en coronavirus i que, no obstant açò, seguien fent vida normal en el carrer. Després dels avisos de ciutadans a la Policia, els infractors van ser interceptats 'in fraganti' realitzant la compra en un supermercat.