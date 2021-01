CCOO rechaza la propuesta de Junta para recuperar los días por el temporal porque no cumple criterios pedagógicos

20M EP

NOTICIA

El sindicato CCOO ha advertido que el orden del día elaborado por la consejería de Educación para la reunión del Consejo Escolar convocado para este martes no incluye en ninguno de sus puntos la recuperación de los días lectivos en que a causa de la borrasca 'Filomena' permanecieron cerrados los centros educativos. Asimismo, ha asegurado que CCOO no comparte la propuesta de recuperar esos días en la Semana Blanca y a final de curso que ha avanzado la consejera, Rosa Ana Rodríguez, alegando que "no atiende ni cumple criterios pedagógicos sustanciales".