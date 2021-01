El radical cambio físico de Ethan Suplee, de 'Me llamo Earl', que luce abdominales tras perder más de 100 kilos

Ethan Suplee ha sorprendido a todos los fans de Me llamo Earl que le perdieron la pista tras dar vida a Randy Hickey, el inseparable hermano bonachón del protagonista. Y es que el actor, que es un asiduo a las redes sociales, lleva tiempo mostrando su nueva pasión por el deporte y la comida sana que le han hecho cambiar radicalmente de aspecto.

Recientemente, el intérprete de películas como American History X , El lobo de Wall Street o Efecto mariposa, publicó una imagen luciendo sus ejercitadas piernas, sus musculosos brazos y sus marcados abdominales.

El actor de 44 años, que terminó Me llamo Earl en 2009, explicó que había llegado a pesar 243 kilos con una altura de 1,82 metros. Pero ahora, tras perder más de 100 kilos gracias a un estricto entrenamiento, ha logrado que su índice de grasa corporal sea del 9% y ha demostrado que se siente orgulloso de su físico saludable.

"El año pasado me propuse tener unos abdominales visible, y aquí es donde he llegado. Este año me gustaría tener unos abdominales oblicuos más marcados", aseguró en su post de Instagram donde lucía cuerpazo.

Ethan Suplee también mostró una comparación con una foto de hace 20 años y otra actual. "He perdido peso con todas las dietas que he seguido durante los últimos 20 años", escribió. "Cuando me obsesioné con ir demasiado rápido o demasiado lento, Jared Feather [su coach] se encargó de mi programación y no puedo estarle más agradecido".