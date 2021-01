Marisa Jara y Miguel Almansa rompen su relación tras un año juntos

Marisa Jara y Miguel Almansa han roto. La modelo y el agente inmobiliario iniciaron su relación hace un año y, pese a haberlo intentado, las discusiones han impedido mantener viva la llama.

Ha sido la diseñadora sevillana la que ha confirmado este lunes la triste noticia. "Ha sido de mutuo acuerdo. Existe mucho cariño entre nosotros y ha sido una decisión que hemos tomado entre los dos", ha contado a la revista ¡Hola!

Eso sí, la ruptura no ha acabado con los planes de la modelo, quien, por encima de todo, desea ser madre. La pareja había visitado un centro de fertilidad para cumplir su propósito pero, pese al cambio de planes, Jara no se rendirá.

"Quiero ser mamá y estamos mirando todas las posibilidades e intentando que venga", contó la modelo hace unos meses durante la presentación de La lista de los deseos, evento en el que se presentó, por primera vez, con su exnovio.

"No pienso en el futuro ni me planteo más allá. Las metas, a corto plazo. Y si veo que no he tenido suerte, intentaré buscar otras opciones como la adopción, pero no voy a hundirme", expresó en una entrevista antes de ser intervenida de urgencia por un cáncer de útero.

Fue en 2018 cuando Marisa se recuperó de la intervención, en la que tuvieron que extirparle parte del intestino grueso y el colon. Unos meses después, conoció a Almansa en la Feria de Abril y, aunque parecía que su relación iba sobre ruedas, no han logrado superar sus continuas peleas.