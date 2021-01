Cvirus.- Barceló defèn la querella contra la metgessa que va dir que una capella s'usava com a morgue: "No és veritat"

"Açò no és dir la veritat", ha recalcat davant les crítiques de l'oposició en la diputació permanent de Les Corts, perquè "no era cert i ni tan sols estava ocupada per malalts" de coronavirus. Sanitat va informar el diumenge que en la capella es van habilitar huit llits per a pacients no COVID.

En l'entrevista, el dissabte en 'laSexta Noche', la també presidenta de la Societat Valenciana de Medicina Familiar i Comunitària, Mª Ángeles Medina, va assegurar que "els servicis funeraris no donen l'abast per a traure tants pacients" i va criticar que "la Conselleria de Sanitat ha sigut sorda, cega i muda" davant els advertiments dels professionals.

Barceló ha recordat que el dissabte li van arribar missatges de treballadors d'Elx "alarmats i espantats" davant aquestes afirmacions. "No és un ciutadà que passava per allí, ho diu un sanitari i el seu nivell de credibilitat importa molt", ha asseverat, "perquè els ciutadans estan confiant en els professionals, confien en tots".

Ha posat l'accent que "és una falsedat" i ha garantit que en Sanitat no s'oposen al fet que "algú diga la veritat" perquè "tots els dies ixen professionals a traslladar la seua història, la seua vivència, si hi ha fallades, errors... tots els dies".

Per tant, la consellera socialista ha replicat al PP que "segur que no està d'acord amb les falsedats" i ha defès que "en aquests moments, les paraules poden ajudar a donar serenitat i tranquil·litat als ciutadans o contribuir a una inquietud que no es mereixen quan s'estan narrant situacions inexistents".

De l'oposició, el diputat 'popular' José Juan Zaplana ha advertit que la Conselleria de Sanitat "ha tocat fons" amb aquesta querella i ha promès que en el seu partit seguiran "donant veu" a les reclamacions dels sanitaris. "Gràcies a tots, especialment a la doctora Medina", ha manifestat.