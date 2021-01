Coronavirus.- Barceló garanteix que els pacients traslladats pel vent tornaran: "No s'ha volat cap hospital"

"No s'ha volat cap hospital", ha replicat a les crítiques de l'oposició en la diputació permanent de les Corts, després que Conselleria traslladara aquest diumenge els 20 ingressats en l'hospital de campanya situat al costat de la nova Fe de València a l'antic del barri de Campanar com a conseqüència per l'alerta groga.

Barceló ha defès que aquesta mesura es va adoptar per a anticipar que "el fort vent poguera generar alguna situació incòmoda i de no confortabilitat". "Teníem previsió perquè en Campanar (antiga Fe) encara disposem de llits", ha recalcat.

Per tant, ha demanat a PP i Ciutadans que "no traslladen boles a la ciutadania i no facen creure que s'han volat els hospitals de campanya" i ha promès que els 20 traslladats tornaran a l'annex a la Fe, així com que tornarà a rebre pacients quan l'oratge millore.

"Perquè l'hospital de campanya salva vides, i no entraré a parlar d'altres hospitals, parle del que ens correspon", ha rebatut la consellera socialista, a més de destacar que "el d'Alacant té tots els seus pacients i el de Castelló els seus".

Per part de l'oposició, José Juan Zaplana (PP) ha titlat de vergonyós que hi haguera "pacients en tendes de campanya denigrants que es volen quan sabien de les deficiències d'aquests hospitals" i ha tornat a exigir els informes tècnics que avalen les seues condicions.

El diputat de Cs Fernando Llopis ha coincidit que "se'ls ha volat l'hospital de campanya" i ha defès que a la Comunitat Valenciana es podria haver construït un hospital de pandèmies com a Madrid.

I entre els grups del Botànic, Carmen Martínez (PSPV) ha respost que "no era un ventet, sinó una alarma groga" i ha rebutjat que es comparen els hospitals de campanya amb el construït a Madrid: "150 milions gastats en un hospital sense protecció, sense aigua calenta i sense equipament".

Al marge del trasllat, la consellera de Sanitat ha assegurat que l'informe sobre les deficiències de l'hospital de campanya de València que va fer públic el PP fa unes setmanes "no estava firmat i no ho tenia ni la Conselleria". "Ho van obtindre, no sé com, de manera irregular per part d'algú que hauria d'estar al capdavant de l'hospital", ha suggerit, per a postil·lar que va haver-hi "una contestació tècnica que deia que totes les qüestions estaven resoltes".

El diputat 'popular', al final de la sessió, ha assegurat que l'informe està firmat i ho ha posat a la disposició de la cambra.