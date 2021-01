Així s'ha pronunciat Puig respecte d'aquestes vacunacions en una visita a Burjassot, on ha defès que té una "opinió ben clara" que és "la dimissió", encara que és una "opció cap a la qual cal veure com es pot avançar perquè finalment es done estabilitat a eixos municipis".

En aquest sentit, el líder dels socialistes valencians ha defès que han fet "allò que podien", que és suspendre de militància aquests càrrecs que han fet una cosa "reprovable".