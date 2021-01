Puig sobre la querella a la metgessa d'Elx: "Cadascú diu allò que estima oportú, però és important dir la veritat"

També s'ha pronunciat respecte a la querella a la presidenta de la Societat Valenciana de Medicina Familiar i Comunitària, María Ángeles Medina, per unes declaracions en el programa La Sexta Noche en les quals afirmava que la capella de l'Hospital General d'Elx "s'utilitza com a morgue i reguarda dels fèretres que han de traslladar al tanatori" per la seua "acumulació".

"Quan una persona ha fet unes declaracions que afecten els professionals que estan allí donant la cara i es diu que s'estan fent unes accions no correctes però s'admet que ni s'ha contrastat, això fa mal a la reputació del sistema sanitari valencià", ha agregat.