Pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica mejoran en confinamiento, según un estudio

Del total de las 310 personas contactadas en este estudio, el 62% presentaron menos agudizaciones, especialmente moderadas y graves, respecto al mismo periodo del año anterior, han informado en un comunicado conjunto el IRBLLeida, la UdL y el Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida.

"El hecho de que los enfermos respiratorios crónicos se quedaran en casa seguramente comportó que se expusieran menos a otros factores del entorno, tanto sociales como del ambiente, como la exposición a la polución o a los patógenos estacionales convencionales", ha explicado la responsable del estudio, Jessica Gonzalez.

La investigadora agrega que "probablemente, también se produjo un incremento en las medidas de autocuidado, que ocasionó que se presentaran menos agudizaciones".

Esta investigación se ha publicado en la revista 'Chest', la revista del American Collegue of Chest Physicians, y ha contado con una ayuda Miguel Servet del Instituto de Salud Carlos III, cofinanciada por el European Social Fund (ESF) 'Investing in your future'.