Isa Pantoja se rompe tras escuchar las confesiones de su hermano: "Necesito coger el teléfono y llamar a mi madre"

Kiko Rivera concedió este domingo una demoledora entrevista en la que dejaba a su madre a los pies de los caballos. El Dj sorprendía, una vez más, haciendo confesiones sobre la realidad que se vive en Cantora que nadie conocía. Entre las confesiones que Rivera hizo están algunos detalles que tienen que ver con la relación de Isabel Pantoja con su hija Isa.

El pequeño de los hermanos Rivera insinuó que su hermana ha recibido un trato distinto por parte de toda la familia Pantoja al tratarse de una niña adoptada. Además, el cantante aseguró haber escuchado algún comentario xenófoba por parte de su tío, Agustín Pantoja, y de su madre. Rivera contó, también, que Ia tonadillera lo envenenó contra su hermana y que fue quien le animó a hablar mal de ella en los platós hace unos años.

Isa Pantoja ha estado este lunes en El programa de Ana Rosa y ha reaccionado ante las declaraciones de su hermano. La colaboradora se ha echado a llorar al confesar que a pesar de todo o a pesar de lo que escuche sigue necesitando a su madre. "Yo he tenido muchas peleas con mi madre y cuando se enfada suelta lo primero que le viene y, en ocasiones, puede ser dañina, pero yo todo esto no lo sabía", ha explicado la cantante.

La colaboradora de AR ha confesado que cuando escuchó la entrevista de su hermano lo pasó muy mal y que tuvo que apagar la televisión porque no podía soportar escuchar nada más. Isa P ha reconocido que no ha tenido confianza de su madre para hablar de algunos temas, pero "nunca me he sentido inferior como algunos han querido ver".

Isabel Pantoja quiso quitarle los apellidos a su hija

La cantante ha explicado que para ella dar a luz a alguien es algo natural e incluso inesperado, pero que adoptar a alguien "es un acto de amor enorme, es un hijo deseado" y que, por ello, no cree que su madre se haya arrepentido de tenerla en su vida. No obstante, la colaboradora ha contado que, en un momento de rabia, su madre sí intentó quitarle los apellidos, pero que nunca ha sentido que la tratasen de manera diferente que a su hermano.

"Todo lo que tengo es gracias a mi madre. No le voy a pedir explicaciones", ha añadido Chabelita. La tertuliana, muy emocionada, ha explicado que cuando en alguna ocasión ha dicho que no puede estar sola, no se refería a una pareja sino a su familia. "Yo necesito coger el teléfono y decirle a mi madre, '¿cómo estás?', es que lo necesito", ha confesado Isa P, en ese momento, se ha roto y ha añadido entre lágrimas: "Es la única persona que no me juzga".

Chabelita confiesa que desde pequeña tiene un sentimiento de orfandad

"Es un problema que tengo, ayer lo dijo Kiko Matamoros, que tengo orfandad. Yo siempre he dicho que mi hermano es como un padre para mí, pero figura paterna no ha sido, Dulce es importante para mí, y hay mucha gente importante, pero mi madre es mi madre, está por encima", ha confesado la colaboradora.

Isa ha aclarado que no quiere remover más el tema y que no hablará con su madre sobre ello: "Para mí ya el hecho de cuestionarla... No lo voy a hacer, no la veo capaz. Ella y yo hemos tenido muchas peleas, pero ella siempre va a estar ahí. Yo no podría vivir con la conciencia de que le puede pasar algo por mi culpa, por eso no he pasado más de dos meses sin llamar a mi madre, porque lo necesito".