PP y Vox piden la comparecencia del alcalde de Guadalajara en pleno extraordinario para valorar la gestión del temporal

Tras mostrar públicamente el pésame al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, por el fallecimiento de su madre, en rueda de prensa, los portavoces del PP y Vox en el Ayuntamiento, Jaime Carnicero y Antonio de Miguel, han cuestionado la labor realizada por el alcalde frente a la borrasca 'Filomena' y le han pedido que, si es posible, convoque este mismo viernes, jornada para la que está prevista una sesión ordinaria.

En su intervención, el portavoz del PP ha apuntado que frente a este temporal Guadalajara ha tenido un alcalde que ha permanecido "siempre escondido, en el furgón de cola en la toma de decisiones, sin iniciativa e inseguro, en vez de dar la cara".

Además, según Carnicero, Rojo ha actuado como si fuese "un tablón de anuncios" al que le llegan las decisiones impuestas en vez de estar a la altura del cargo que ocupa y "tomar las riendas", prefiriendo quedarse "con la mantita en casa".

Según ha asegurado Carnicero, si han acudido a solicitar un pleno extraordinario es porque el alcalde no iba a comparecer por propia iniciativa, y se ha mostrado convencido de que si Ciudadanos no hubiese estado en cogobernando con el PSOE, se habría sumado a esta petición. "Estaría aquí, con nosotros, estoy seguro. Y si algunas formaciones políticas mirasen más el contenido que a otras cosas, también", ha apostillado.

De su lado, el De Miguel ha reseñado que PP y Vox están unidos en esta "causa común" con el único objetivo de conocer la gestión frente a este temporal "antes, durante y después" del mismo porque el alcalde ha sido "incapaz" de reunirles a todos para informarles de "una crisis anunciada de antemano".

EXIGEN CONSENSO Y DIÁLOGO

"Presume que está al frente de un Ayuntamiento con actitud dialogante y consenso pero no es así, y estamos aquí para exigirle ese consenso, diálogo y una toma de decisiones conjunta", ha subrayado.

Según De Miguel, no se les ha informado nada sobre la gestión de la borrasca y cree que es necesario saber cómo se ha afrontado ya que ha incidido en que el regidor no ha salido a la calle a "pisar la nieve", al igual que no lo ha hecho el resto del equipo de Gobierno, ha dicho.

Por último, ha insistido en que frente a este temporal se ha actuado con "falta de previsión y coordinación" así como de soluciones en el plan de limpieza, en la recogida de residuos y en dar la alerta de lo que iba a pasar a los empresarios. Además, "tampoco se realizó el acopio de sal cuando se tenía que hacer", ha concluido.