Salut de la Generalitat ha confirmado este lunes 60 casos de Covid en Cataluña contagiadas de la cepa británica del virus y ha indicado que 41 de estas personas están "en estudio". Parte de los pacientes no se han contagiado fruto de un viaje al Reino Unido, ha confirmado la consellera de Salut, Alba Vergés, por lo que ya se puede hablar de "transmisión comunitaria de la cepa británica en Cataluña".

"Hemos de estar muy vigilantes ante esta cepa porque nos puede cambiar los escenarios de la pandemia en Cataluña en las próximas semanas", ha asegurado Vergés.

El responsable de la Unitat contra la Covid, Jacobo Mendioroz, ha añadido que se pueden estar produciendo ya casos denominados "de segunda generación", es decir, que quien contagió a la persona sí que estuvo recientemente en el Reino Unido. Y otra posibilidad que se está analizando es que la variante se haya generado por "la presión que estamos ejerciendo sobre el virus".

El jefe de Epidemiología del Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha asegurado este lunes que se han detectado hasta 70 casos de la variante británica en los últimos días. El doctor ha afirmado que ya se está llevando a cabo un incremento de la secuenciación del virus en Cataluña y que esto ha llevado detectar más casos de la nueva cepa.

"Se está siguiendo toda la situación y toda la información procedente de otros países, junto a informes técnicos. Se verá así si se acaba imponiendo y si nos puede hacer variar la rapidez de la epidemia en Cataluña", ha dicho Vergés. Ha admitido, no obstante, que Salut no tiene no escenarios previstos trazados sobre el impacto que pueda tener la cepa en la evolución de la epidemia en Cataluña y sobre cómo y cuando puede acabar afectando a las UCI y a la capacidad asistencial.

