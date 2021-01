Un estudio alerta de un "futuro espantoso de extinción", mientras la humanidad ignora su "gravedad"

Una reciente investigación en la que han colaborado 17 científicos de México, Estados Unidos y Australia, ha advertido de los tres problemas ambientales que provocarán "un futuro espantoso de extinción" en el planeta Tierra y pide su atención "urgente", con el fin de frenar la crisis medioambiental.

Para los expertos, la sociedad actual no ha cumplido ninguno de los objetivos marcados por el Convenio sobre Diversidad Biológica y fijados por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza para el período 2011-2020.

Y, ante la gravedad del asunto, estos han subrayado los "tres problemas ambientales importantes y conflictivos que requieren una acción urgente" para salvar a la humanidad. Así, este estudio se centra en las condiciones ambientales, el sistema político y económico; y en la responsabilidad de la labor científica.

"Las condiciones ambientales futuras serán mucho más peligrosas de lo que se cree actualmente", aseguran los científicos. Y es que la progresiva pérdida de biodiversidad es un mal que acecha al globo. Tanto es así que en los últimos quinientos años, ya se han documentado más de setecientas extinciones de especies de vertebradas unas seiscientas de plantas, lo que también conlleva que los servicios de los ecosistemas que proporciona también hayan disminuido

En esta línea, los investigadores destacan que la pandemia del Covid-19, que ahora azota a todos los países, se trata de una de las consecuencias de una biosfera en decadencia.

Una idea a la que se le suma la superpoblación, debida a que la humanidad "se ha duplicado aproximadamente desde 1970, llegando a casi 7.800 millones de personas en la actualidad". Este número tan mayúsculo, combinado con una distribución imperfecta de los recursos, provoca "muchos problemas sociales" como la "inseguridad alimentaria masiva", "la degradación del suelo", la propia "pérdida de biodiversidad" y el aumento de "las posibilidades de que se produzcan pandemias", entre otros.

En cuanto al sistema político o económico mundial, la investigación mantiene que "detener la pérdida de biodiversidad no está ni cerca de la cima de las prioridades de ningún país". Lo que implica que no sorprenda que no se cumpliera ninguna impuestas para la Conservación de la Naturaleza para el período 2011-2020.

"El ascenso de líderes populistas de derecha está asociado con agendas anti-medioambientales como se ha visto recientemente, por ejemplo, en Brasil, Estados Unidos y Australia". De esta forma, el análisis expone que "las grandes diferencias de ingresos, riqueza y consumo entre las personas e incluso entre los países dificultan que una política sea global en su ejecución o efecto" y "si la mayoría de la población mundial realmente entendiera y apreciara la magnitud de las crisis", se podrían esperar "cambios positivos en la política".

Los autores exponen entonces la necesidad de que los científicos ofrezcan "conversaciones difíciles sobre el crecimiento de la población y la necesidad de niveles de vida cada vez más reducidos pero más equitativos.

Para ellos, el sistema necesita "cambiar las reglas del juego", pues la gravedad de la situación requiere modificaciones en "el capitalismo global, la educación y la igualdad", que incluyen, entre otras cosas "la abolición del crecimiento económico perpetuo, la regulación estricta de los mercados y el empoderamiento de las mujeres".

Una predicción que no busca ser "fatalista" pero sí realista y sincera para que la ciudadanía no "subestime la gravedad de una crisis e ignore las advertencias de los expertos"