MÉS, sobre la relación del Pacte: "Cuando somos críticos no se ha de entender como una deslealtad"

20M EP

NOTICIA

El portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Miquel Ensenyat, ha defendido este lunes la relación entre los socios del Pacte -PSIB, Unidas Podemos y MÉS per Mallorca- y ha reivindicado "la pluralidad" dentro del Govern balear. "Cuando somos críticos en determinadas cuestiones no se ha de entender como una deslealtad al Pacte", ha asegurado.