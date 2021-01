El Govern valencià es querella contra la metgessa que ha dit en laSexta que hi ha fèretres a l'hospital d'Elx

La Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana presentarà una querella contra la metgessa María Ángeles Medina per les seues declaracions d'aquest dissabte en laSexta Noche en les quals va afirmar que la capella de l'hospital d'Elx era "la reguarda dels fèretres" i s'estava usant "com morgue".

Sanitat ha assegurat que eixes afirmacions "falten a la veritat de manera intencionada" i "creen una alarma social en un moment complicat i crucial de la lluita contra la pandèmia", i ha explicat que en la capella s'han habilitat huit llits per a poder acollir a pacients no Covid afectats per altres patologies i amb necessitat d'assistència.

L'Hospital General Universitari d'Elx també ha eixit al pas de les declaracions de Medina per a desmentir que aquesta capella s'estava utilitzant com morgue de pacients amb coronavirus, i ha assegurat en un comunicat que l'ús de la capella s'emmarca en la posada en marxa dels plans de contingència del departament de salut i que, des de la seua habilitació, no ha acollit a cap pacient fins al moment.

La Conselleria de Sanitat considera que Medina, a més, ha traspassat "tots els codis ètics i deontològics de la seua condició de metgessa de família".

Medina, presidenta de la Societat Valenciana de Medicina Familiar i Comunitària, va afirmar en laSexta Noche que la capella de l'Hospital General d'Elx "ara és la reguarda dels fèretres que han de traslladar al tanatori perquè s'estan acumulant" o que aquesta capella "s'està usant com morgue", segons ha informat Sanitat.

"La utilització de la capella respon a la posada en marxa dels plans de contingència del departament que es realitzen precisament per a estar preparats i poder fer front a la situació actual provocada per la pandèmia", ha insistit la Conselleria.

Medina també és mèdica d'atenció primària en la concessió de l'hospital del Vinalopó i la concessionària, Vinalopó Salut, també ha aclarit a través de les seues xarxes socials que les declaracions personals d'aquesta professional "no representen al centre", segons assenyala Sanitat, que insta l'empresa a prendre les mesures oportunes davant "la gravetat i àmplia difusió de les falsedats abocades per María Ángeles Medina".

L'Agència EFE ha intentat, sense èxit, posar-se en contacte amb Medina per a recaptar la seua opinió sobre aquests fets.