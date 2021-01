Cs pedirá "autocrítica" a Armengol y que "dé certidumbre a los ciudadanos" durante su comparecencia en el Parlament

Así lo ha expresado en una rueda de prensa la diputada de Cs, quien ha señalado que "la ciudadanía está agotada con la pandemia", por lo que exigirá a la presidenta que "dé certidumbre y certezas".

Guasp ha explicado que durante el pleno de este martes su grupo hará "una crítica constructiva" sobre la gestión del Govern y pedirá a Armengol explicaciones "sobre las noticias de cargos de confianza y directivos de los hospitales que podrían haber sido vacunados antes de tiempo".

La coordinadora autonómica de Cs Baleares también ha expresado su preocupación por los datos epidemiológicos de Ibiza y de Ciudadela, y ha pedido más medios y recursos. "Los sanitarios están transmitiendo que están completamente agotados y que la presión hospitalaria persiste, aunque han disminuido los contagios en Mallorca", ha señalado, a la vez que ha preguntado "qué ha hecho el Govern para garantizar la asistencia sanitaria en Ibiza".

Por otro lado, Guasp ha anunciado que su grupo ha registrado una interpelación en la Cámara a la consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez, para conocer cuál es la política del Govern en la presentación de proyectos para que sean financiados por los fondos europeos.

PIDE "CRÍTICA" DENTRO DEL CONSELL DE GOVERN

Preguntada por la relación entre los socios del Ejecutivo balear, Guasp ha lamentado que MÉS per Mallorca "ante los micrófonos hace oposición, pero no la hace dentro del Consell de Govern". "Es un paripé de cara a los suyos y que se haga oposición desde el propio Govern al Govern no se sostiene", ha añadido. Según Guasp, "es el momento de dar un mensaje claro y homogéneo", puesto que "la ciudadanía necesita coherencia y transparencia".

En cuanto al papel que juega la formación en la oposición, ha indicado que su "lealtad es de cara a los ciudadanos de las Islas". "Sí que nos sentaremos con el Govern para encontrar las mejores soluciones para todos los sectores que están sufriendo", ha concluido la diputada.