Junta aclara que no se ha vacunado a residentes y trabajadores de la residencia de Talavera porque tenían tres positivos

"Hay una estrategia nacional de vacunación que lo que dice es que primero se vacuna las residencias de mayores limpias, donde no hay ningún positivo, y en el caso de las residencia de mayores 'Virgen del Prado', tenemos tres residentes positivos, que están aislados, que están asintomáticos y están bien", ha subrayado el delegado de la Junta en Talavera de la Reina, David Gómez Arroyo.

Así, ha insistido en que en dicha residencia no se ha vacunado a residentes y trabajadores porque "la estrategia nacional de vacunación nos lo impide". "A partir de ahora que hemos vacunado todas las residencias limpias, a lo largo de esta semana vamos a vacunar tanto a residentes como trabajadores de esa residencia de mayores", ha abundado.

Tras la polémica generada este fin de semana por el hecho de que trascendiera de que la Junta estaba usando una planta de la residencia de mayores 'Virgen del Prado' de Talavera para enfermos de COVID-19 dados de alta del hospital, el delegado de la Junta ha explicado que a lo largo de toda la pandemia se han producido traslados de altas hospitalarias a las residencias de mayores "sin que se haya generado ningún tipo de debate ni ningún tipo de alarma social, y eso es lo que se plantea en este momento en Talavera".

"Lo que no tendría sentido es tener que trasladar a 150 kilómetros a gente que está en el hospital de Talavera cuando tenemos el mejor recurso a un kilómetro de nuestro hospital y a un kilómetro de los familiares de esas personas, que les estamos dando el alta del hospital", ha continuado David Gómez Arroyo.

"UNA DE LAS MEJORES RESIDENCIAS"

Además, ha defendido que esta residencia es una de las mejores residencias de mayores de Castilla-La Mancha y de la provincia de Toledo, "suficientemente dotada de personal formado", y donde además -ha dicho- se están estableciendo los protocolos sanitarios "más rigurosos para garantizar la seguridad tanto de residentes como de trabajadores de esa residencia de mayores".

Es decir, ha enfatizado el delegado, hay un circuito determinado por donde se accede al centro en ambulancia, por donde las personas que han recibido ese alta hospitalaria y que tienen que terminar su recuperación en la residencia de mayores van a acceder a la quinta planta de la residencia sin cruzarse con ninguno de los residentes, donde hay habilitadas una serie de plazas para que esa gente termine su recuperación.

Todo esto -ha defendido- se ha comunicado a los sindicatos, lamentando que "haya habido informaciones interesadas por parte de otros partidos, que lejos de estar apoyando al Gobierno, lo que tratan es de utilizar la pandemia como ariete político".

Finalmente, el delegado ha concretado que todavía no ha habido ningún alta hospitalaria que se haya trasladado a la residencia 'Virgen del Prado', es decir, "todavía no se ha trasladado a nadie". "Estamos cerrando los últimos flecos para empezar cuanto antes a derivar gente, que ya no necesita estar en el hospital", ha indicado.