CVirus.- Barceló: "En aquests moments crítics la unitat es converteix en una exigència moral"

Barceló ha realitzat aquesta petició en la seua compareixença en les Corts per a informar sobre l'evolució de la pandèmia provocada per la Covid-19 a la Comunitat Valenciana així com del Pla de vacunació disposat per a fer front a la Covid-19.

En eixe sentit, ha apuntat "l'esforç" i "sacrifici" que s'ha demanat a la ciutadania, professionals i, ha recalcat, "eixa mateixa actitud ens és exigible a nosaltres, representants polítics".

En aquesta línia, ha constatat que "els diferents punts de vista, les crítiques raonades i constructives, les aportacions que els diferents grups exposen i debaten en el context d'aquesta cambra ocupen un lloc important en l'espai públic".

Però, ha recalcat: "No menys important és transmetre als ciutadans confiança en la xarxa sanitària, en les mesures que s'adopten, i en la certesa que tots els partits representats en les Corts estan units i tanquen files davant d'aquesta amenaça comuna que és la pandèmia".