PP estudia acciones penales por el desalojo del hospital de campaña y Cs pide la dimisión de la secretaria autonómica

Así se han pronunciado ambos síndicos antes de la comparecencia en Diputación Permanente de Les Corts de la consellera de Sanidad, Ana Barceló.

Allí, Bonig ha aseverado que "no se puede mostrar lealtad con un presidente que sistemáticamente falta a la verdad", y ha criticado que se enteraron de las medidas "por la prensa". "Su falta de verdad ocasiona muertes y contagios", ha sentenciado.

"Quien al cielo escupe, a la cara le cae. Ayer vimos como se evacuaba el hospital de feria de campaña y se trasladaba a los enfermos. Es algo inadmisible", ha defendido.

La síndica ha afirmado que lleva desde abril "diciéndole a Puig que no era correcto, que lo trasladase a Feria Valencia" pero ha criticado que "se empeñaron" en estos hospitales. En este sentido, ha recordado que le presentó a Puig informes "donde se ponía de manifiesto que el hospital de campaña no reunía las condiciones". "Ayer lo vimos", ha agregado.

Por ello, Puig "no se puede esconder" ya que la Conselleria era "sabedora", y ha registrado también la solicitud de comparecencia urgente de la consellera de Interior, Gabriela Bravo, para que "explique qué está pasando con los hospitales". En este sentido, ha alertado que existe una responsabilidad política, pero también "judicial y penal", y que el PP emprenderá "acciones de todo tipo" porque "ayer se puso en peligro la vida de los pacientes".

"No pueden alegar desconocimiento. Sabían que no reunían las condiciones y no es una Dana, hemos tenido un poco de aire. Si llega a ser una gota fría, ¿qué hubiese pasado?", se ha preguntado.

CANTÓ: "EL CUENTO DE LOS TRES CERDITOS"

Por su parte, el síndic de Ciudadanos, Toni Cantó ha considerado que el hospital de campaña "de mentira" es una "operación de imagen con sobre costes que a la primera de cambio se ha derrumbado". Por ello, ha considerado que esta situación es "como el cuento de los tres cerditos, pero falta el cerdito previsor".

Así, ha criticado como el Consell lleva "meses hablando de lastre reputacional y ayer media España vio como su terrible hospital de campaña se lo llevaba el viento". Considera que "han malgastado muchísimo tiempo" y ahora "uno de cada muertos en España es valenciano".

Según el síndic, "no se han llevado a enfermos a la Feria de Valencia, que está más preparada que ese hospital de campaña de mentira, por orgullo" porque "llevan meses criticando a Ifema", por donde "pasaron 4.000 pacientes". "Aquí llegaron 26 y solo han podido estar unas horas porque el hospital se lo ha llevado el viento", ha agregado.

Cantó también ha arremetido contra la secretaria autonómica de Sanidad, Isaura Navarro, que "solo lo es porque tiene en la boca el carnet de Compromís" y ha pedido su dimisión. Además, ha pedido al president, Ximo Puig, que "despida a los pancarteros de Compromís y a los del 'Juego de Tronos' y que se ponga a trabajar".

También ha considerado un "fallo de gestión" que se tomen unas medidas el jueves "y que a los dos días estén caducadas y el domingo se tomen nuevas medidas más".

Por otra parte, también ha destacado que "Ciudadanos ha apartado de las instituciones al sinvergüenza de la Diputación de Alicante que se vacunó antes de tiempo" mientras que "hay muchos alcaldes del PSOE vacunados irregularmente que siguen con la vara de mando".