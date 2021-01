Bonig titla d'"inaudita" la querella de Sanitat a una metgessa d'Elx perquè "té com a objectiu silenciar"

Aquest diumenge, el departament que dirigeix Ana Barceló va anunciar una querella criminal per les declaracions de Medina en el programa La Sexta Noche en les quals afirmava que la capella de l'Hospital General d'Elx "s'utilitza com a morgue i reguarda dels fèretres que han de traslladar al tanatori" per la seua "acumulació". "No se li ocorre una altra cosa a la consellera que anunciar una querella criminal", ha agregat.

Sobre aquest tema, Bonig, previ a la compareixença de Barceló en Les Corts, ha assegurat que tenen "informes, whatsapps i comunicació amb el personal sanitari" que "descriu la situació que va denunciar Medina en tots els hospitals de la Comunitat Valenciana".

Així, Bonig ha asseverat que les UCI estan col·lapsades i que la situació sanitària és "extremadament greu". "Si vol que em porte als tribunals, que sap que dic la veritat", ha agregat.

Per a Bonig, aquesta querella és "pitjor que el comunisme" i busca "limitar i coartar la llibertat d'expressió". A més, s'ha preguntat "què farien UGT i CCOO si en lloc de Ximo Puig, la presidenta fora Isabel Bonig". "Què farien i què dirien si açò l'estiguera fent Ayuso o el PP?", ha afegit.