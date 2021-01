La doble mascarilla contra el coronavirus: ¿por qué las llevan los sanitarios? ¿Nos protegen más?

Las mascarillas se han convertido en uno de los elementos fundamentales para luchar contra la Covid-19,ya que desde el pasado mes de mayo es de uso obligatorio para toda la población en los espacios públicos, aunque ya se recomienda su uso también en las reuniones dentro de domicilios y otros espacios privados.

Además, en los últimos meses de pandemia se han comenzado a ver imágenes en los medios de sanitarios que llevan doble mascarilla, así como personalidades públicas, como presidentes o entrenadores de fútbol. De este modo, muchas personas son las que se preguntan si es realmente útil usar dos mascarillas a la vez y si esto puede suponer una mayor protección contra el virus.

¿Es recomendable llevar dos mascarillas?

Las mascarillas que cumplen los estándares de calidad, es decir, aquellas que están homologadas, cumplen su función y son efectivas por sí solas, por lo que ponerse dos mascarillas a la vez no tiene ningún beneficio y, además, puede dificultar la respiración y suponer un mayor derroche de dinero y de residuos.

De este modo, usar dos mascarillas, una encima de la otra, que ya son suficientemente eficaces a la hora de filtrar las partículas, no aporta ningún beneficio, según indican los expertos consultados por el medio The New York Times.

Lo contrario sucede en caso de que las mascarillas no estén homologadas, estén hechas de materiales endebles y su efectividad en cuanto a la filtración sea dudosa. En estos casos, "si combinas varias capas, comienzas a lograr eficiencias bastante altas" para evitar la entrada y salida del virus en las vías respiratorias, explicaba Linsey Marr, experta en transmisión de virus en Virginia Tech al mismo medio.

También el doctor Marr, otro de los expertos consultados, indicaba que colocar dos mascarillas menos especializadas a la vez podría suponer una protección comparable a las mascarillas homologadas de gran capacidad filtrante. Una de las recomendaciones es usar mascarillas de tela, que se adhieren más fuertemente al rostro, que posea un bolsillo donde introducir filtros homologados.

Además del uso de mascarillas, hay que recordar otras medidas igualmente eficaces y fundamentales a la hora de evitar los contagios, los cuales pasan por sencillos gestos, como el lavado frecuente de manos o la limitación de aquellos contactos que no sean estrictamente necesarios.