Reacciones a la marcha de Illa en plena tercera ola de la covid: "Vergüenza", "irresponsabilidad", "equipo inadecuado"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, dejará este martes su cargo en plena tercera ola de la pandemia de la covid-19 para centrarse en la campaña electoral de las elecciones catalanas y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dará a conocer su sustituto, según ha informado Moncloa este lunes. Las primeras reacciones ha llegado por parte de Ciudadanos.

Por un lado, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha sostenido este lunes que "descabezar" el Ministerio de Sanidad en mitad de la tercera ola "es una irresponsabilidad".

"Es propio de un gobierno que confunde el interés general con el suyo propio, que tiene alteradas las prioridades y que ignora la gravedad del momento que vivimos", ha espetado el vicepresidente en su cuenta de Twitter.

Descabezar el Ministerio de Sanidad en mitad de la 3ª ola es una irresponsabilidad.



Es propio de un gobierno que confunde el interés general con el suyo propio, que tiene alteradas las prioridades y que ignora la gravedad del momento que vivimos. https://t.co/ENDeF6Qhd4 — Ignacio Aguado (@ignacioaguado) January 25, 2021

Por otro lado, la presidenta de la formación naranja, Inés Arrimadas, ha considerado que "es una vergüenza que no dimitiera hace 25 días cuando se supo que iba a ser candidato", ha dicho en una entrevista en Onda Cero.

El anuncio de que concurriría a las elecciones se produjo el pasado 30 de diciembre pero Illa decidió mantenerse en el cargo hasta el inicio de la campaña.

La marcha de Illa para concurrir como candidato a la Generalitat en las elecciones autonómicas previstas para el 14 de febrero aboca a la primera remodelación del Gobierno de coalición.

También el consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha afirmado este lunes que el Ministerio de Salvador Illa "no ha gestionado la pandemia ni nos ha dejado gobernarla", y le ha acusado de pensar más en las elecciones catalanas de febrero que en la covid-19. Con Salvador Illa, Escudero ha reconocido que ha habido “tensiones”, sobre todo porque la región no se ha sentido apoyada en la crisis sanitaria, ha indicado.

“Hoy hablaré con él ahora que vuelca todos sus intereses en ser presidente de la Generalidad de Cataluña, pero lo más grave es que desde el punto científico técnico el ministerio siempre ha ido por detrás y eso ha hecho que las comunidades autónomas, en especial Madrid, no haya sentido ese apoyo por parte del gobierno central”, ha añadido en declaraciones a Telecinco.

El Ministerio de Sanidad, ha opinado el consejero madrileño, “está con otras intenciones. Yo creo que son absolutamente políticas; están pensando en las elecciones catalanas”.

"Su equipo no ha sido el adecuado"

Asimismo, el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, ha suspendido la gestión sanitaria realizada por el actual ministro de Sanidad, Salvador Illa, ya que, entre otras cuestiones, ha convertido la pandemia del Covid-19 en una "batalla política".

"El mayor error de Illa ha sido no dejarse asesorar por verdaderos expertos en la gestión de esta crisis y convertirla en una batalla política. Respecto a su equipo, no ha sido el adecuado y, en general, no se ha contado con el asesoramiento de los profesionales sanitarios. Pongamos como ejemplo el caso de Fernando Simón, siempre a contracorriente de lo que decían los expertos profesionales desde todos los sectores", ha dicho Pérez Raya, en declaraciones a Europa Press.

Además, y aunque reconoce que es un hombre de "talante dialogante y reflexiones sosegadas", el presidente del Consejo General de Enfermería ha lamentado que no haya dado "muestras de capacidad" para gestionar "adecuadamente" un problema sanitario "tan grave" como el que ha supuesto el coronavirus.

"La coordinación ha estado regida por intereses políticos y no con criterios profesionales", ha recalcado. No obstante, para avisar de que el perfil de Illa "no era el indicado" para el Ministerio de Sanidad. "Es un mal endémico en este país, que el Ministerio sea una prebenda política y, por ello, pocos sanitarios han ocupado esta cartera en los últimos años", ha detallado.

Por ello, Pérez Raya ha destacado la necesidad de que el próximo ministro tenga un perfil sanitario y, por ende, un "conocimiento profundo" del sector sanitario, de políticas de salud y estrategias sanitarias, dado que el sistema está actualmente "muy debilitado" y han aparecido "muchas áreas vulnerables".