Alonso (CC-PNC) critica que el Cabildo de Tenerife deje de ejecutar 171 millones en 2020 y ve "nefasta" la gestión

Para Alonso, "es intolerable que el PSOE haya dejado de ejecutar el 20% del presupuesto del año pasado con la crisis social y económica que atraviesa Tenerife".

Además, señala en una nota que "la ejecución del presupuesto del año pasado apenas es del 80,9%" cuando en el último mandato de CC-PNC "la media superó el 93%".

En su opinión, "la pandemia de COVID-19 no es una excusa válida porque precisamente la situación de alarma permite gestionar de forma más ágil los expedientes, al reducir los plazos y los trámites, es decir, con la pandemia se podían haber sacado adelante más proyectos, pero para eso hay que trabajar y gestionar, algo que no ha hecho el PSOE ni Ciudadanos".

Según el portavoz de los nacionalistas, "de los 171 millones de euros que están en los bancos, más de 80 eran para inversión, con 147.000 personas en paro y ERTE es intolerable que no hayan gestionado esos recursos para generar empleo".

En esa línea, señala que "los autónomos y pymes reclaman ayudas que no han llegado desde hace 10 meses, es casi un insulto que no se haya utilizado ese dinero para ayudar a los sectores productivos y a la gente que no tiene recursos, lo que tienen que hacer los consejeros es ponerse a trabajar e intensificar las gestiones para atender la crisis económica y social, la gente pide respuestas y dice que el Cabildo no les ayuda y que está peor y, lamentablemente, es así".

Para el líder de CC-PNC en el Cabildo es "incomprensible" que en el área de Turismo dejaran de ejecutarse 9,5 millones de euros, mientras que en el de Carreteras e Innovación se quedasen más de 15 y 12,1 millones de euros sin gestionar, respectivamente.

"La crisis generada por la pandemia requiere más trabajo, más gestión y eso no está sucediendo en el Cabildo", finaliza Alonso.