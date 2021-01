Willy Bárcenas, próximo invitado de 'Planeta Calleja': "No dejará indiferente a nadie, va a tirar de la manta"

"Estoy en Islandia, y por delante un nuevo rodaje de Planeta Calleja con un invitado al que toda la prensa persigue para contar su historia, pero ha decidido que solo lo hará en mi programa...".

Con esas palabras Jesús Calleja anunciaba hace unas horas en sus redes sociales quién será el próximo invitado de su Planeta Calleja. Y ese no es otro que Willy Bárcenas, líder de la banda musical Taburete, que se ha embarcado en la última aventura del presentador de Cuatro.

En un breve vídeo en el que salen ambos -aunque no juntos por el protocolo antiCovid- Calleja y Bárcenas anuncian la colaboración.

"Mi invitado es músico, pero creo que no va a dejar indiferente a nadie. Es más, ha dicho que va a tirar de la manta, y yo me he traído un saco de dormir porque no quiero coger frío en esta parte (del mundo) tan ártica", cuenta Calleja, que también da otros detalles. "Ahora mismo estamos en un proceso de confinamiento hasta que nos den los resultados de la PCR que nos han hecho en el aeropuerto de Islandia".

Por su parte, el cantante asegura: "Me he venido de viaje con mi gran amigo Jesús Calleja y, la verdad, me esperaba algo más, porque me han dejado encerrado en una habitación y llevo aquí todo el día", dice con humor el líder de Taburete.