Cvirus.- Marco assegura que el confinament de Castelló és una mesura "dura" però "necessària" per a baixar la corba

Segons ha recordat en una roda de premsa telemàtica, l'Ajuntament de Castelló porta temps avançant-se a les mesures de la Generalitat i del Govern d'Espanya. "Al febrer convocàrem ja la taula Covid, en la qual ens avançàrem a totes les mesures que es van decretar", ha dit.

A més, ha destacat que l'Ajuntament va decidir suspendre les festes de la Magdalena i la cavalcada de Reis en la seua forma tradicional, així com tots els actes en els quals no es poguera controlar la ciutadania, i es van tancar instal·lacions esportives i municipals i es va optar pel teletreball.

"Necessitem baixar la corba com siga, no podem seguir amb aquesta escalada, ja que estem incrementant-la exponencialment, i cal baixar la pressió sobre els hospitals. La salut està per damunt de tot", ha apuntat la primera edil, qui ha destacat que no li haguera agradat haver d'arribar a aquest punt.