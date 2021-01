Cvirus.- Barceló adverteix que la transmissió està sense control: morts, ingressats i positius superen la primera onada

"El nombre de casos positius, les hospitalitzacions i el nombre de morts superen ja les xifres de la primera onada", ha asseverat a l'inici de la seua compareixença en la diputació permanent de les Corts a petició pròpia per a exposar la situació de la pandèmia i el pla de la vacunació "en un dels moments més difícils".

Barceló ha actualitzat les xifres a 25 de gener: l'índex de reproducció del virus és de l'1,03 (capacitat de contagi per una persona) i la incidència acumulada en els últims 14 i set dies està per sobre de la mitjana nacional (1.245 casos i 529 per cada 100.000 habitants, respectivament).

També ha alertat que el nombre de brots comunicats des de l'inici de la pandèmia ascendeix a 5.163, amb un total de 27.327 casos associats. En un elevat percentatge proper al 70% es produeixen en l'àmbit social i familiar.

Per grups d'edat, en l'última setmana predominen els casos en 35-64 anys (39%), majors de 64 (26%) i 15-34 (23 %). L'ocupació hospitalària és d'actualment 4.338 ingressats en planta i 586 pacients en llits de crítics.

El total de defuncions a la Comunitat Valenciana arriba a 4.131 persones, amb una taxa de letalitat COVID des de l'inici de la pandèmia de l'1,77%. "Darrere d'aquestes xifres hi ha vides trencades, inacabades. El coronavirus també ens ha condemnat a la solitud més absoluta en el moment del comiat", ha lamentat la titular de Sanitat.