Dimite un candidato de JxCat que prometió "hacer limpieza de españoles" y llamó "puta histérica" a Ada Colau

El hasta ahora presidente de Reagrupament y número 65 de la lista de JxCat por Barcelona en las elecciones del 14F, Josep Sort, ha dimitido este lunes de todos sus cargos después de que se difundieran tuits suyos en los que llamaba "puta" a Ada Colau y prometía "hacer limpieza de españoles".

Anoche, la alcaldesa de Barcelona se hizo eco de dos tuits de Sort escritos tiempo atrás en tono insultante: "Colau no es nada más que una puta histérica española. De hecho, no merece ni este tuit".

Hola @LauraBorras@elsa_artadi: se us ha passat que porteu un racista, xenòfob i masclista a la llista de JxCat?



El fareu fora avui mateix? O esteu d’acord amb el que diu? El vostre company candidat em diu “puta histèrica espanyola”. Què fareu? pic.twitter.com/zSdmXSNUZ7 — Ada Colau 💜🌈🔻 (@AdaColau) January 24, 2021

Y también escribió: "Haremos limpieza de españoles, ¡prometido!", añadiendo una imagen de la actriz, ya difunta, Rosa Maria Sardà.

Colau interpeló a la cabeza de lista de JxCat y a la portavoz del partido, Elsa Artadi: "¿Se os ha pasado que lleváis a un racista, xenófobo y machista en la lista de JxCat? ¿Lo echaréis hoy mismo? ¿O estáis de acuerdo con lo que dice? Vuestro compañero candidato me llama 'puta histérica'. ¿Qué haréis?".

Las redes sociales fueron desenterrando más tuits ofensivos de Sort, como "Venga, españolazos, ñordos, salid a la calle, os hemos derrotado en la UB y os derrotaremos el 14-F, y asaltaremos el Colegio de Abogados, no os comeréis ni un kiko. Sufriréis, ¡prometido!".

En otro tuit, del pasado 6 de enero, arremetía contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa: "Al nazi Illa, que se refiere a vacunas para eliminar el independentismo, derrotémoslo, pero con ganas y de forma contundente. ¡Fuera nazis y fuera españoles de Cataluña!".

"He puesto fácil la guerra sucia"

A raíz de la polémica, Sort publicó un tuit de respuesta a la alcaldesa de Barcelona: "De acuerdo, Ada Colau, retiro lo de puta. Ellas no tienen ninguna culpa. Ni tú ninguna importancia, aliada de Valls y la derecha española rancia y xenófoba".

Este lunes por la mañana, tras el revuelo generado internamente en JxCat, Sort ha dado un paso atrás: "Dimito de todos los cargos y responsabilidades orgánicas y demás".

"Pido disculpas a las personas que se hayan sentido legítimamente ofendidas por los tuits. Quiero dejar claro, en este sentido, que mis críticas siempre han sido a título individual", ha alegado.

Y ha añadido: "Soy consciente de que he puesto fácil la guerra sucia que alguien anunció que pasaría en estas elecciones. Y que ya existe. Culpa mía, sabiendo como sé cómo son nuestros enemigos. Siempre he sido independentista y de izquierdas. Me toca, pues, asumir responsabilidades, rápido".