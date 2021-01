Cvirus.- Entren en vigor noves restriccions després de publicar-se en DOGV: sense reunions i tancament de 15 ciutats

Una de les noves mesures arreplegades en el decret, que s'estendran fins al 15 de febrer, és la limitació de la permanència de grups de persones en espais públics privats.

Sobre aquest tema, s'acorda que en espais d'ús públic, tant tancats com a l'aire lliure, la permanència de grups de persones queda condicionada al fet que no se supere el nombre màxim de dos persones, llevat que es tracte de convivents.

En domicilis i espais d'ús privat, tant en l'interior com l'exterior, es permeten únicament les reunions familiars i socials de persones que pertanyen al mateix nucli o grup de convivència.

S'exceptuen de les limitacions establides les activitats no professionals relacionades amb la criança i les cures, com l'atenció i acompanyament a persones menors d'edat, persones majors, en situació de dependència, amb diversitat funcional o en situació d'especial vulnerabilitat; la convivència alterna de fills amb els seus progenitors no convivents entre ells; l'acolliment familiar de persones menors d'edat; la reunió de persones amb vincle matrimonial o de parella que viuen en domicilis diferents; i les persones que viuen soles, les quals podran formar part d'una altra única unitat de convivència formant una unitat de convivència ampliada.

Tampoc estan incloses en les noves limitacions les activitats laborals, les institucionals, les de transport i les dels centres docents que imparteixen els ensenyaments arreplegats en l'article 3 de la Llei Orgànica d'Educació, inclosa l'ensenyament universitari, ni aquelles activitats per a les quals s'estableixen mesures específiques en la normativa aplicable.

Una altra de les mesures que entra hui en vigor és les limitacions de mobilitat. Així, es prorroga fins a les 23.59 hores del 15 de febrer la limitació de l'entrada i eixida de la Comunitat Valenciana i, per tant, continuen restringides a aquells desplaçaments adequadament justificats.

Addicionalment, des de les 15 hores del divendres fins a les 6 hores del dilluns, i de les 15 hores de la vespra dels dies festius fins a les 15 hores de l'endemà al festiu, queda limitada l'entrada i eixida de persones dels termes municipals dels municipis i grups de municipis amb població superior a 50.000 persones, amb les mateixes excepcions previstes per a l'entrada i eixida de la Comunitat Valenciana.

Aquesta mesura afecta València, Alacant, Elx, Castelló, Torrevella, Torrent, Oriola, Gandia, Paterna, Benidorm, Sagunt, Alcoi, Sant Vicent del Raspeig, Elda-Petrer i Vila-real.