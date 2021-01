Amazon rebaja un difusor de aromas y un 'pack' de 6 aceites esenciales un 27%: ¡ahora puede ser tuyo por 30 euros!

Aunque llevan tiempo en el mercado, no ha sido hasta hace poco cuando los difusores de aromas han conseguido convertirse en un must del hogar. Estos gadgets, compuestos por un tanque de agua capaz de emitir vapor para humedecer el ambiente, han pasado a ser un elemento decorativo más en numerosas habitaciones, pues, si algo tienen la mayoría, son cuidados diseños que ayudan a que pasen desapercibidos mientras cumplen una serie de funciones que, además, son buenas para el bienestar. Y es que, no solo aseguran que respiramos un aire de calidad, sino que aprovechan los beneficios de la aromaterapia para crear ambientes de relax que nos ayuden en el día a día.

Por eso, cada vez son más los usuarios que buscan packs que incluyan esta herramienta y algunos aromas con los que empezar a disfrutarlos. Pero, ¿cuáles son los olores que nos pueden ayudar a crear ambientes? Después de rastrear el catálogo de Amazon, hemos dado con un modelo de Homasy con muchas (y muy buenas) valoraciones que incluye en su compra (31 euros) un set de seis aceites esenciales de lavanda, menta, eucalipto o hoja de té, entre otros, siendo algunos de los básicos con los que iniciarse en la aromaterapia. Además, este kit está rebajado un 27%, ¿vas a dejar pasar la oportunidad de hacerte con él?

El 'pack' de Homasy, con el difusor y los aromas esenciales. Amazon

Tres motivos para incluirlo en tu hogar

Limpia el aire y ambienta con buen olor. Este dispositivo gracias al vapor de agua que expulsa es capaz de renovar el aire de nuestro hogar de forma limpia y, además, si se incluyen unas gotas de aceites esenciales, hace las funciones de ambientador. Además, su tanque de 500 ml evita que tengamos que recargarlo con frecuencia y dispone de temporizador para programar sus ciclos de funcionamiento.

Ambienta con luz. Con ocho colores diferentes, este modelo emite luz para crear ambientes de forma sencilla. Se puede elegir entre dejar la luz encendida, apagada, cambiante o fijar un color. Por ello, y gracias a su sistema silencioso, puede actuar como lámpara auxiliar si se usa por la noche, momento en el que también se pueden aprovechar los beneficios de un humidificador para aliviar la sequedad nasal.

Y con aceites esenciales incluidos. Este modelo incluye un pack de seis aceites esenciales de lavanda, árbol de té, hierba de limón, menta, eucalipto y naranja dulce. Con ellos podemos sacarle el máximo partido al dispositivo y aprovechar los beneficios de la aromaterapia. De hecho, la mezcla de varios de estos aceites puede ayudarnos a respirar mejor, a sentir un aire limpio y fresco y a aumentar la efectividad gracias a un ambiente relajado.

